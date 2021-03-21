В Италии футболист забил красивейший гол бисиклетой (видео)

В стартовом матче 28-го тура чемпионата Италии 2020/21 "Парма" принимала "Дженоа". Хозяева вышли вперед после блестящего гола в исполнении Грациано Пелле.

На 16-й минуте поединка, который проходил на стадионе "Эннио Тардини", Пелле принял мяч на грудь после скидки партнера, а затем пробил ножницами в падении через себя. Гости не смутились и не только отыгрались, но и добыли победу усилиями Джанлуки Скамакки.

Видео гола Пелле:

Видеообзор матча:

Это поражение отбросило "Парму" (19 очков) на предпоследнее место в турнирной таблице Серии А, "Дженоа" (31 очко) - 13-я. В следующем туре "Крестоносцы" сыграют в гостях с "Беневенто" (03.04.2021), а "Грифоны" примут "Фиорентину" (03.04.2021).

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