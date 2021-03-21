"Ювентус" с Роналду отлетел от аутсайдера Серии А (видео)

В воскресенье, 28 марта, "Ювентус" в рамках матча 28-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Беневенто". Встреча, проходившая в Турине на стадионе "Ювентус", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в игре записал на свой счет Адольфо Гайч. На 69-й минуте встречи аргентинский нападающий ударом с линии штрафной поразил ворота Щенсны.

Это поражение оставило "Ювентус" (55 очков) на третьем месте в турнирной таблице Серии А, "Беневенто" (29 очков) - 16-й. В следующем туре "Старая Синьора" сыграет дерби с "Торино" (03.04.2021), а "Ведьмы" примут "Парму" (03.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Малиновский отметился голов в 28 туре чемпионата Италии.