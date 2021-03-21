"Колос" сенсационно обыграл "Зарю" (видео)

В воскресенье, 21 марта, "Колос" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Зарю". Встреча, проходившая в Ковалевке на стадионе "Колос", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет Владимир Лысенко. На 42-й минуте встречи украинский нападающий воспользовался прострелом партнера с правого фланга, поразив ворота гостей с близкого расстояния.

Этот успех позволил "Колосу" (29 очков) подняться на 6-е место в турнирной таблице УПЛ, "Заря" (32 очка) - третья. В следующем туре "Хлеборобы" сыграют на выезде с "Минаем", а луганчане проведут выездной поединок с "Рухом" (03.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 19-м туре УПЛ "Шахтер" сенсационно был бит "Львовом", а "Динамо" разгромило "Рух".