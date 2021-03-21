Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Шахтер" умудрился проиграть "Львову" (видео)
"Шахтер" умудрился проиграть "Львову" (видео)
"Динамо" крупно обыграло "Рух" (видео)
"Динамо" крупно обыграло "Рух" (видео)
Супергол футболистки заставил судью ахнуть (видео)
Супергол футболистки заставил судью ахнуть (видео)
"Ювентус" с Роналду отлетел от аутсайдера Серии А (видео)
"Ювентус" с Роналду отлетел от аутсайдера Серии А (видео)

"Колос" сенсационно обыграл "Зарю" (видео)

"Колос" сенсационно обыграл "Зарю" (видео)
Обновлено 22:27 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм fckoloskovalivka

В воскресенье, 21 марта, "Колос" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Зарю". Встреча, проходившая в Ковалевке на стадионе "Колос", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет Владимир Лысенко. На 42-й минуте встречи украинский нападающий воспользовался прострелом партнера с правого фланга, поразив ворота гостей с близкого расстояния. 

Этот успех позволил "Колосу" (29 очков) подняться на 6-е место в турнирной таблице УПЛ, "Заря" (32 очка) - третья. В следующем туре "Хлеборобы" сыграют на выезде с "Минаем", а луганчане проведут выездной поединок с "Рухом" (03.03.2021). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 19-м туре УПЛ "Шахтер" сенсационно был бит "Львовом", а "Динамо" разгромило "Рух".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 242

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Колос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Португалии вратарь забил курьезный гол с 90 метров (видео)
02 Небитый боксер заставил сдаться бывшего чемпиона мира (видео)
03 В Италии футболист забил красивейший гол бисиклетой (видео)
04 В Испании вратарь забил спасительный гол на последней минуте (видео)
05 Непобедимый боксер отправил экс-соперника Усика в тяжелый нокаут (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь