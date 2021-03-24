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Сборная Украины курьезным образом сравняла счет в игре с Францией (видео)

Сборная Украины курьезным образом сравняла счет в игре с Францией (видео)
Обновлено 23:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter frenchteam

Сборная Украины в дебюте второго тайма сумела сравнять счет в игре отбора на ЧМ-2022 с Францией.

Франция - Украина: онлайн матча

На 57-й минуте "Желто-синие" шокировали чемпионов мира. Караваев здорово прорвался к чужой штрафной справа и отпасовал немного назад на Сидорчука. Сергей мощно пробил, а мяч рикошетом от Кимпембе залетел в пустой угол ворот Льориса - французский вратарь предугадать такой рикошет не сумел и завалился в другой угол ворот. 

Видео автогола Кимпембе:

"Телеграф" напоминает, что французы вышли вперед в середине первого тайма усилиями Антуана Гризманна, который шикарно положил мяч в "девятку" ворот Бущана. Правда, это взятие нельзя было засчитывать из-за офсайда у Павара

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол, Преснель Кимпембе, Отбор на ЧМ-2022.
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