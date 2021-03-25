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Жена украинского футболиста показалась топлес (фото)

Жена украинского футболиста показалась топлес (фото)
18:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram annakravets_

Жена нападающего турецкого "Коньяспора" 31-летнего Артема Кравца Анна выложила новое пикантное фото в своем блоге в Instagram, чем взбудоражила подписчиков.

Жена Кравца поразила сексуальными формами на отдыхе в Африке (фото)

На фото мать двоих сыновей-близнецов снялась топлес и продемонстрировала стройную фигуру, которую подчеркнула облегающими джинсами черного цвета, а также осиную талию, которую прикрыла волосами. Как видно, жена футболиста находится в личной гардеробной, где пытается достать с верхней полки свой головной убор - кепку.

 
 
 
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Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

За три часа снимок набрал более тысячи лайков и десятки комментариев: "Невероятна", "Очень красивая", "Принцесса", "Сладкая", "Огонь".

Супруга Кравца любит баловать подписчиков откровенными снимками, на которых демонстрирует пышную грудь и стройную фигуру:

Анна Кравец

Анна Кравец

Анна Кравец

Анна Кравец

Анна Кравец

Анна КравецАнна Кравец

Отметим, что в текущем сезоне Артем Кравец забил 8 голов и отдал две результативные передачи в 24-х поединках за турецкую команду.

Ранее Анна поделилась интересными мыслями касательно измен.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 58

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Футбол, Артем Кравец, ФК Коньяспор, Анна Кравец.
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