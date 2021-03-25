Жена украинского футболиста показалась топлес (фото)

Жена нападающего турецкого "Коньяспора" 31-летнего Артема Кравца Анна выложила новое пикантное фото в своем блоге в Instagram, чем взбудоражила подписчиков.

На фото мать двоих сыновей-близнецов снялась топлес и продемонстрировала стройную фигуру, которую подчеркнула облегающими джинсами черного цвета, а также осиную талию, которую прикрыла волосами. Как видно, жена футболиста находится в личной гардеробной, где пытается достать с верхней полки свой головной убор - кепку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

За три часа снимок набрал более тысячи лайков и десятки комментариев: "Невероятна", "Очень красивая", "Принцесса", "Сладкая", "Огонь".

Супруга Кравца любит баловать подписчиков откровенными снимками, на которых демонстрирует пышную грудь и стройную фигуру:

Отметим, что в текущем сезоне Артем Кравец забил 8 голов и отдал две результативные передачи в 24-х поединках за турецкую команду.

Ранее Анна поделилась интересными мыслями касательно измен.