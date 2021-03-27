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Украина - Узбекистан: онлайн-трансляция матча молодежных сборных (видео)

Украина - Узбекистан: онлайн-трансляция матча молодежных сборных (видео)
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В субботу, 27 марта, молодежная сборная Украины проведет свой второй спарринг на международном турнире Antalya Cup в Турции, начало поединка -  в 16:00 по киевскому времени. Противостоять команде Руслана Ротаня будет "молодежка" Узбекистана. Следите за прямой видеотрансляцией матча в плеере ниже.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина U-21 - Узбекистан U-21 от УАФ:

Отметим, на этом турнире украинская "молодежка" продолжает свою подготовку в матчам отбора на Евро-2023.

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке на турнире в Турции команда Украины минимально уступила Болгарии.

Отметим, в воскресенье, 28 марта, национальная команда Украины проведет свой второй матч в отборе на ЧМ-2022. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 180

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Футбол, Молодежная сборная Украины.
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