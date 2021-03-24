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Украина - Болгария: видео онлайн-трансляция матча молодежных сборных

Украина - Болгария: видео онлайн-трансляция матча молодежных сборных
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 24 марта, молодежная сборная Украины стартует на международном турнире в Турции Antalya Cup. Первым соперником "Желто-синих" на турнире является команда Болгарии. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени, а за ходом встречи в режиме-онлайн можно наблюдать в плеере ниже.

Онлайн-трансляция матча Украина U-21 - Болгария U-21:

Учитывая товарищеских характер соревнований, главный тренер сборной Украины U-21 даст сыграть всем футболистам, которые прибыли в Турцию. Всего на турнире наша  "молодежка" проведет три игры. 27 марта украинцы сыграют с Узбекистаном, а 29 марта - со Словакией.

Официальные матчи сборной Украины U-21 стартуют в вначале сентября, когда начинается квалификация на Евро-2023 U-21. Соперниками подопечных Ротаня в отборе на чемпионат Европы станут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении. 

"Телеграф" напоминает, что 24 марта национальная команда Украины стартует в отборе на ЧМ-2022. Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Однако рассчитывать на положительные эмоции от результата "Желто-синих" не стоит, считают букмекеры. Отметим, наша команда уже обыгрывала французов в отборе на ЧМ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Сборная Украины U-21.
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