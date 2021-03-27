В Эстонии футболист забил невероятный "сухой лист" с углового (видео)

В четвертьфинальном матче Кубка Эcтонии по футболу был забит удивительный гол прямым ударом с углового.

При счете 0:0 на 67-й минуте поединка полузащитник гостей Херол Рийберг взялся исполнять угловой. Хавбек пустил мяч по высокой дуге, и круглый от штанги залетел прямиком в ворота незадачливого голкипера хозяев, который явно не ожидал такого подвоха.

Видео гола Рийберга - в обзоре матча "Нымме Калью" - "Тулевик":

В итоге "Тулевик" добыл победу со счетом 1:2 и пробился в следующий раунд турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал о прекрасном голе украинского нападающего, который блестяще исполнил штрафной удар.