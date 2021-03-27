Скачать
Суббота, 27.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинский футболист забил феноменальный гол с "точки Шевченко" (видео)
Украинский футболист забил феноменальный гол с "точки Шевченко" (видео)
В Испании бегун-спринтер "исчез" после финиша (видео)
В Испании бегун-спринтер "исчез" после финиша (видео)
В Украине футболист случайно забил гол-красавец (видео)
В Украине футболист случайно забил гол-красавец (видео)
В Польше вратарь совершил неповторимый сейв (видео)
В Польше вратарь совершил неповторимый сейв (видео)

В Эстонии футболист забил невероятный "сухой лист" с углового (видео)

В Эстонии футболист забил невероятный "сухой лист" с углового (видео)
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В четвертьфинальном матче Кубка Эcтонии по футболу был забит удивительный гол прямым ударом с углового.

В Украине футболист случайно забил гол-красавец (видео)

При счете 0:0 на 67-й минуте поединка полузащитник гостей Херол Рийберг взялся исполнять угловой. Хавбек пустил мяч по высокой дуге, и круглый от штанги залетел прямиком в ворота незадачливого голкипера хозяев, который явно не ожидал такого подвоха.

Видео гола Рийберга - в обзоре матча "Нымме Калью" - "Тулевик":

В итоге "Тулевик" добыл победу со счетом 1:2 и пробился в следующий раунд турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал о прекрасном голе украинского нападающего, который блестяще исполнил штрафной удар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 79

Все по теме:

Эстония, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Польше вратарь совершил неповторимый сейв (видео)
02 Украинский футболист забил феноменальный гол с "точки Шевченко" (видео)
03 В Болгарии футболист забил супергол на поле-болоте (видео)
04 В отборе на ЧМ-2022 вратарь совершил героический сейв, чтобы затем оконфузиться (видео)
05 В Испании бегун-спринтер "исчез" после финиша (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь