Вратарь сборной Германии оконфузился в игре молодежного Евро (видео)

На молодежном чемпионате Европы по футболу с вратарем сборной Германии случился конфуз.

Во втором тайме матча Германия - Нидерланды вратарь "Майнца" Финн Дамен при счете 0:0 допустил голевую ошибку. Кипер получил передачу от своего защитника, однако справится с мячом не сумел и, выбивая круглого, фактически сделал подарок нападающему "Оранжевых" Джастину Клюйверту, который легко переправил "снаряд" в пустые ворота.

Видео фейла Дамена матче с Нидерландами:

Сборная Германии U-21, несмотря на потерю очков, продолжает лидировать в группе А. 30 марта немцы проведут решающую игру в квартете против команды Румынии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что молодежная сборная Украины, которая не попала на чемпионат Европы, провела свой второй спарринг на турнире в Турции.