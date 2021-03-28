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Вратарь сборной Германии оконфузился в игре молодежного Евро (видео)

Вратарь сборной Германии оконфузился в игре молодежного Евро (видео)
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram finndahmen

На молодежном чемпионате Европы по футболу с вратарем сборной Германии случился конфуз.

Форвард "Динамо" забил потрясающий гол в отборе на ЧМ-2022

Во втором тайме матча Германия - Нидерланды вратарь "Майнца" Финн Дамен при счете 0:0 допустил голевую ошибку. Кипер получил передачу от своего защитника, однако справится с мячом не сумел и, выбивая круглого, фактически сделал подарок нападающему "Оранжевых" Джастину Клюйверту, который легко переправил "снаряд" в пустые ворота.

Видео фейла Дамена матче с Нидерландами:

Сборная Германии U-21, несмотря на потерю очков, продолжает лидировать в группе А. 30 марта немцы проведут решающую игру в квартете против команды Румынии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что молодежная сборная Украины, которая не попала на чемпионат Европы, провела свой второй спарринг на турнире в Турции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 803

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Футбол, Молодежная сборная Германии.
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