Соперник сборной Украины на Евро-2020 нанес Германии первое за 20 лет поражение в отборе на ЧМ (видео)

В среду, 31 марта, сборная Германии в рамках матча 3-го тура группового раунда отбора на чемпионат мира по футболу принимала команду Северной Македонии. Встреча, проходившая на "МСВ-Арене" в Дуйсбурге, завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:2.

За гостей голами отметились Горан Пандев и Элиф Элмас. За хозяев забитый мяч на счету Илкая Гюндогана, который реализовал пенальти. Примечательно, что это поражение стало для немцев первым за 20 лет в отборах на чемпионаты мира. В последний раз сборная Германии уступала в квалификации на Мундиаль в сентябре 2001 года (1:5 от Англии).

Это поражение запутало ситуацию в группе J:

Отметим, сборная Северной Македонии является соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

С результатами и видеообзорами матчей отбора на ЧМ-2022 за 31 марта можно ознакомиться у нас на сайте.