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Четверг, 01.04.2021
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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 31 марта (видео)
Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 31 марта (видео)
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Соперник сборной Украины на Евро-2020 нанес Германии первое за 20 лет поражение в отборе на ЧМ (видео)

Соперник сборной Украины на Евро-2020 нанес Германии первое за 20 лет поражение в отборе на ЧМ (видео)
11:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter dfb_team_en

В среду, 31 марта, сборная Германии в рамках матча 3-го тура группового раунда отбора на чемпионат мира по футболу принимала команду Северной Македонии. Встреча, проходившая на "МСВ-Арене" в Дуйсбурге, завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:2.

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За гостей голами отметились Горан Пандев и Элиф Элмас. За хозяев забитый мяч на счету Илкая Гюндогана, который реализовал пенальти. Примечательно, что это поражение стало для немцев первым за 20 лет в отборах на чемпионаты мира. В последний раз сборная Германии уступала в квалификации на Мундиаль в сентябре 2001 года (1:5 от Англии).

Это поражение запутало ситуацию в группе J:

Отметим, сборная Северной Македонии является соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020. 

С результатами и видеообзорами матчей отбора на ЧМ-2022 за 31 марта можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Германии, Футбол, Сборная Северной Ирландии, Отбор на ЧМ-2022.
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