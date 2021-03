Матч сборных был завершен досрочно из-за того, что рефери потерял сознание (видео)

В отборочном матче на Кубок африканский наций Кот-д’Ивуар - Эфиопия случился инцидент с главным арбитром встречи Чарльзом Булу.

На 81-й минуте поединка при счете 3:1 в пользу хозяев арбитра начало пошатывать. Это заметили футболисты, которые помогли Чарльзу сесть на газон. Спустя некоторое время рефери из Ганы пришел в себя. Затем судью на носилках отнесли прямо в машину скорой помощи.

Примечательно, что четвертый рефери, который мог бы заменить основного арбитра в поле, был из Кот-д’Ивуара. Поэтому встречу пришлось остановить, а счет 3:1 был признан окончательным.

Видео с происшествием с судьей в матче Кот-д’Ивуар - Эфиопия доступно в сети:

Позднее стало известно, что Чарльз чувствует себя намного лучше:

Good news!

Thank you to @saedeciv in Ivory Coast. They have sent me this picture in Ivorian media of the Ghanaian referee that collapsed yesterday during Ivory Coast v Ethiopia Afcon qualifier.

Seems to be doing ok. Thank goodness!#AFCON2021Q pic.twitter.com/xdkH2veSds

— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) March 31, 2021