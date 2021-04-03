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В Бразилии футболист получил удаление на 10-й секунде матча за прыжок в соперника (видео)

В Бразилии футболист получил удаление на 10-й секунде матча за прыжок в соперника (видео)
10:41 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче бразильского кубка Нордесте (чемпионат Северо-восточного региона страны, - прим. ред.) болельщики стали свидетелями вопиющего нарушения правил.

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В игре между "Трези" и "Ботафого ПБ" уже на 10-й секунде поединка был зафиксирован чудовищный фол. Игрок гостей Кайо на полном ходу в борьбе за мяч врезался в защитника хозяев. Фол бы настолько безумным, что рефери без раздумий наградил футболиста прямой красной карточкой.

Видео фола Кайо:

"Ботафого ПБ" провело практически весь поединок в меньшинстве, что повлияло и на итоговый счет. Хозяева добыли минимальную победу, забив гол под занавес поединка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жуткой травме капитана сборной Вьетнама, который пострадал в игре за свой клуб.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 685

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Бразилия, Футбол.
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