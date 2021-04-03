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Малиновский сделал дубль из ассистов в Серии А (видео)

Малиновский сделал дубль из ассистов в Серии А (видео)
17:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

В субботу, 3 апреля, "Аталанта" в рамках матча 29-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала "Удинезе". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2. В этой игре украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сделал дубль из ассистов, один из которых стал победным.

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Украинец дважды шикарно разрезал оборону гостей в моментах с голами Луиса Марьеля, который в итоге оформил дубль, и Дувана Сапаты. "Удинезе" на все это ответило  голами Роберто Перейры и Йенса Ларсена.

Этот успех позволил "Аталанте" (58 очков) подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Удинезе" - 33 очка (12-й). В следующем туре бергамески сыграют в гостях с "Фиорентиной" (11.04.2021), а фриульцы примут "Торино" (10.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре Серии А Малиновский оформил ассист, а также забил гол

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Удинезе, Серия А, ФК Аталанта, Футбол.
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