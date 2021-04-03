"Челси" пропустил от предпоследней команды АПЛ 5 мячей (видео)

В субботу, 3 апреля, матчем "Челси" - "Вест Бромвич" стартовал 30-й тур чемпионата Англии по футболу сезона 2020/21. Выйдя с международной паузы, "Синие" на "Стэмфорд Бридж" умудрились проиграть предпоследней команде лиги со счетом 2:5.

За "Челси" голами отметились Кристиан Пулишич, который открыл счет в игре, и Мейсон Маунт. Гости на все это ответили дублями Матеуса Перейры и Каллума Робинсона, еще один гол на свой счет записал Мбайе Дианье. Отметим, с 29-й минуты лондонцы играли вдесятером после удаления Тиагу Силвы (вторая желтая).

Видео гола Пулишича:

Видео гола Маунта:

Видео голов футболистов "Вест Бромвича":

Это поражение оставило "Челси" (51 очко) на 4-й позиции в турнирной таблице АПЛ, "Вест Бромвич" (21 очко) - предпоследний. В следующем туре "Синие" сыграют на выезде с "Кристал Пэлас" (10.04.2021), а "Дрозды" примут "Саутгемптон" (12.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард "Челси" Тимо Вернер опозорился в игре за сборную Германии.