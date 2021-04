Форвард за €50 млн: удивительный промах Вернера в отборе на ЧМ-2022 (видео)

В матче третьего тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 сборная Германии дома умудрилась проиграть Северной Македонии, при чем гости сумели забить Бундестим два гола, а поражение стало для немецких футболистов первым за 20 лет в отборах на ЧМ. Символом проигрыша стал удивительный промах Тимо Вернера.

При счете 1:1 на 80-й минуте поединка немецкий форвард "Челси", который перешел в лондонский клуб более чем за за € 50 млн, умудрился промахнуться по воротам из убойной позиции. Этот промах аукнулся немцам уже через 5 минут, когда Элиф Элмас забил победный гол за Северную Македонию.

Видео промаха Вернера:

Timo Werner is the German Alvaro Morata.

The guy has a highlight reel of disaster class finishing. pic.twitter.com/DwoZBpyeNZ

— JUMΔΨΣR DΣCIMUS MΣRIDIUS (@jyucumba) March 31, 2021