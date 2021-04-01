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Форвард за €50 млн: удивительный промах Вернера в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Форвард за €50 млн: удивительный промах Вернера в отборе на ЧМ-2022 (видео)
20:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter iLatif_

В матче третьего тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 сборная Германии дома умудрилась проиграть Северной Македонии, при чем гости сумели забить Бундестим два гола, а поражение стало для немецких футболистов первым за 20 лет в отборах на ЧМ. Символом проигрыша стал удивительный промах Тимо Вернера.

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При счете 1:1 на 80-й минуте поединка немецкий форвард "Челси", который перешел в лондонский клуб более чем за за € 50 млн, умудрился промахнуться по воротам из убойной позиции. Этот промах аукнулся немцам уже через 5 минут, когда Элиф Элмас забил победный гол за Северную Македонию.

Видео промаха Вернера:

Это поражение немцев сделал группу J одной из самых интересных в отборе на ЧМ-2022

Ранее "Телеграф" рассказывал о фейле российских защитников, которые начали бороться друг с другом во время матча.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Германии, Футбол, Отбор на ЧМ-2022, Сборная Северной Македонии.
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