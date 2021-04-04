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Гол в "домик" от Салаха - в обзоре матча "Арсенал" - "Ливерпуль" (видео)

Гол в "домик" от Салаха - в обзоре матча "Арсенал" - "Ливерпуль" (видео)
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter lfc

В субботу, 3 апреля, "Арсенал" в рамках матча 30-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась сокрушительным поражением хозяев со счетом 0:3. Один из голов в игре в издевательском стиле провел форвард "Красных" Мохаммед Салах.

Блестящий командный гол - в обзоре матча "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" (видео)

Гости попросту уничтожили "Пушкарей". После более-менее ровного первого тайма подопечные Юргена Клоппа забили в ворота хозяев три безответных мяча. За "Красных" голами отметились Диогу Жота (дубль) и Мохаммед Салах, который на 68-й минуте встречи в издевательском стиле между ног поразил ворота Бернда Лено.

Видео гола Салаха - в обзоре матча "Арсенал" - "Ливерпуль":

Это поражение отбросило "Арсенал" (42 очка) на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (49 очков) - пятый. В следующем туре "Канониры" сыграют на выезде с "Шеффилдом" (11.04.2021), а мерсисайдцы примут "Астон Виллу" (10.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Реала" из-за травмы не сыграет с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.
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