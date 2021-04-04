Гол в "домик" от Салаха - в обзоре матча "Арсенал" - "Ливерпуль" (видео)

В субботу, 3 апреля, "Арсенал" в рамках матча 30-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась сокрушительным поражением хозяев со счетом 0:3. Один из голов в игре в издевательском стиле провел форвард "Красных" Мохаммед Салах.

Гости попросту уничтожили "Пушкарей". После более-менее ровного первого тайма подопечные Юргена Клоппа забили в ворота хозяев три безответных мяча. За "Красных" голами отметились Диогу Жота (дубль) и Мохаммед Салах, который на 68-й минуте встречи в издевательском стиле между ног поразил ворота Бернда Лено.

Видео гола Салаха - в обзоре матча "Арсенал" - "Ливерпуль":

Это поражение отбросило "Арсенал" (42 очка) на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (49 очков) - пятый. В следующем туре "Канониры" сыграют на выезде с "Шеффилдом" (11.04.2021), а мерсисайдцы примут "Астон Виллу" (10.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Реала" из-за травмы не сыграет с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.