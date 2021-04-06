"Вест Хэм" Ярмоленко пробился в зону Лиги чемпионов: видеообзор матча с "Вулверхэмптоном"

В понедельник, 5 апреля, "Вулверхэмптон" в рамках матча 30-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Вест Хэм". Встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:3.

Уже в первом тайме события развивались весьма стремительно. На три гола гостей в исполнении Джесси Лингарда, Пабло Форнальса и Джаррода Боуэна хозяева ответили точным выстрелом Леандера Дендонкера. Во втором тайме "Волки" сократили отставание в счете усилиями Фабиу Силвы, но отыграться так и не сумели.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не был заявлен на игру, ведь не набрал оптимальных кондиций после травмы.

Это поражение отбросило "Вулверхэмптон" (35 очков) на 14-е место в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" (52 очка) поднялся в зону Лиги чемпионов на четвертое место. В следующем туре "Волки" сыграют в гостях с "Фулхэмом" (09.04.2021), а "Молотобойцы" примут "Лестер" (11.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал о минимальном поражении "Вест Хэма" в игре с "Ман Сити".