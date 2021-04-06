"В семье не без симулянта": в сети возмутились судейством в матче чемпионата Украины (видео)

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11:41 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В понедельник, 5 апреля, "Кремень" в рамках матча 20-го тура Первой лиги принимал "Верес". Встреча завершилась минимальной победой гостей, которые в концовке поединка вырвали три очка благодаря спорному пенальти.

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При счете 1:1 гости получили право на 11-метровый удар. Рефери посчитал, что вратарь хозяев снес полузащитника "Вереса" Виталия Дахновского, хотя на повторе эпизод с "нарушением правил" вызывает сомнений. В итоге Сергийчук реализовал "приговор", что позволило гостям добыть важные три очка в борьбе за выход в УПЛ.

Видео спорного пенальти в матче "Кремень" - "Верес":

Пользователи в комментарии под обзор высказались касательного спорного эпизода.

"В семье не без симулянта", - написал пользователь Ярослав Пашко.

Это поражение оставило "Кремень" (19 очков) на 12-й позиции в турнирной таблице первенства, "Верес" (42 очка) - первый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Вереса" отметился блестящим голом со штрафного.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 135

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Футбол, Первая лига, ФК Кремень, ФК Верес.
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