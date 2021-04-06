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Суровый челябинский футболист исполнил аут прямо в лицо сопернику (видео)

Суровый челябинский футболист исполнил аут прямо в лицо сопернику (видео)
Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 17-го тура чемпионата России ПФЛ (Урал-Поволжье) зрители стали свидетелями неспортивного поведения со стороны футболиста ФК "Челябинск" Ильи Сальникова.

Российский биатлонист бросил сломанную палку в соперников (видео)

Во время поединка против "КАМАЗА" (Набережные Челны) центральный защитник вбрасывал мяч с аута. Илью смутило то, что соперник стоит рядом с ним и он, не сдержав эмоций, со всей силы бросил мяч в лицо оппоненту. За такое поведение рефери наградил Сальникова прямой красной карточкой, а его команда в итоге проиграла со счетом 3:1.

Видео "сурового" аута в исполнении Сальникова доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

Примечательно, что видео инцидента попало на футбольный паблик "433", где за сутки набрало более 5 миллионов просмотров.

Ранее "Телеграф" сообщал о курьезном голе, который пропустил российский вратарь.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 242

Все по теме:

Россия, Футбол, ФК, ФК КАМАЗ.
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