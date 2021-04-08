Лига Европы: где и когда смотреть первые четвертьфиналы

В четверг, 8 апреля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 пройдут первые матчи 1/4 финала, в частности, в центральном поединке игрового дня "Аякс" на "Йохан Кройфф Арене" примет "Рому". Фаворит ЛЕ "Ман Юнайтед" на стадионе "Лос-Карменес" проведет гостевую игру с "Гранадой".
Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 8 апреля:
Также за ходом всех матчей в режиме-live можно следить на сервисе oll.tv, а самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
Добавим, что ответные игры пройдут ровно через неделю. С результатами жеребьевки 1/2 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.