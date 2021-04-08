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Лига Европы: где и когда смотреть первые четвертьфиналы

Лига Европы: где и когда смотреть первые четвертьфиналы
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter manutd

В четверг, 8 апреля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 пройдут первые матчи 1/4 финала, в частности, в центральном поединке игрового дня "Аякс" на "Йохан Кройфф Арене"  примет "Рому". Фаворит ЛЕ "Ман Юнайтед" на стадионе "Лос-Карменес" проведет гостевую игру с "Гранадой".

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Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 8 апреля:

  • 22:00 "Арсенал" - "Славия" Прага - Футбол 3
  • 22:00 "Аякс" - "Рома" - Футбол 2
  • 22:00 "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" - Футбол 1
  • 22:00 "Динамо" Загреб - "Вильярреал"

Также за ходом всех матчей в режиме-live можно следить на сервисе oll.tv, а самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Добавим, что ответные игры пройдут ровно через неделю. С результатами жеребьевки 1/2 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, Футбол.
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