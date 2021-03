"Мне сказали, что я - чертова обезьяна": жертва расизма в матче Лиги Европы прервал молчание (видео)

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Рейнджерс" принимал "Славию". Поединок завершился не только сенсационным поражением шотландской команды, но и большим расистским скандалом. Финский футболист "Рейнджерс" Глен Камара впервые выступил с заявлением касательно ситуации, что возникла с ним в игре.

Enough is enough. pic.twitter.com/uyJLLhIUul

Во время матча чешский игрок "Славии" Ондржей Кудела, прикрывая рот, что-то прошептал на ухо Камаре. В итоге на поле вспыхнул конфликт. Глен обвиняет Куделу в расизме. По его словам, чешский защитник сказал ему: "Ты - чертова обезьяна, ты знаешь, что это так". Ондржей же заявил, что прошептал лишь: "Ты - гребаный парень".

Кроме того, Камара выразил слова благодарности клубу и главному тренеру "Рейнджерс" Стивену Джеррарду, который поддержал игрока в этой ситуации. Финн отметил, что в футболе нет месту расизму и УЕФА следует начать решительно действовать, чтобы показать красную карточку данному явлению.

Видео инцидента с Камарой и Куделой:

Clearly hear what went on from Kamara and Zungu here. Disgusting behavior from the Slavia player. pic.twitter.com/AgP0NqRobr

— Jersey Ger (@NYCRFC) March 19, 2021