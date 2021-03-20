Скачать
Суббота, 20.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Президент украинского футбольного клуба вышел на поле в официальном матче в возрасте 55 лет (видео)
Президент украинского футбольного клуба вышел на поле в официальном матче в возрасте 55 лет (видео)
Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
Жириновский захотел наградить оскандалившихся на матче ЛЧ россиян: "Ничем перед неграми не провинились"
Жириновский захотел наградить оскандалившихся на матче ЛЧ россиян: "Ничем перед неграми не провинились"
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: список всех пар
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: список всех пар

"Мне сказали, что я - чертова обезьяна": жертва расизма в матче Лиги Европы прервал молчание (видео)

"Мне сказали, что я - чертова обезьяна": жертва расизма в матче Лиги Европы прервал молчание (видео)
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер goal

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Рейнджерс" принимал "Славию". Поединок завершился не только сенсационным поражением шотландской команды, но и большим расистским скандалом. Финский футболист "Рейнджерс" Глен Камара впервые выступил с заявлением касательно ситуации, что возникла с ним в игре.

Жириновский захотел наградить оскандалившихся на матче ЛЧ россиян: "Ничем перед неграми не провинились"

Во время матча чешский игрок "Славии" Ондржей Кудела, прикрывая рот, что-то прошептал на ухо Камаре. В итоге на поле вспыхнул конфликт. Глен обвиняет Куделу в расизме. По его словам, чешский защитник сказал ему: "Ты - чертова обезьяна, ты знаешь, что это так". Ондржей же заявил, что прошептал лишь: "Ты - гребаный парень".

Кроме того, Камара выразил слова благодарности клубу и главному тренеру "Рейнджерс" Стивену Джеррарду, который поддержал игрока в этой ситуации. Финн отметил, что в футболе нет месту расизму и УЕФА следует начать решительно действовать, чтобы показать красную карточку данному явлению. 

Видео инцидента с Камарой и Куделой:

Отметим, в итоге игра завершилась победой "Славии" со счетом 0:2. В итоге по сумме двух матчей чешский клуб пробился в четвертьфинал Лиги Европы.

Видеообзор матча "Рейнджерс" - "Славия":

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах жеребьевки Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 792

Все по теме:

Расизм, Лига Европы, ФК Рейнджерс, Футбол, ФК Славия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
02 Жириновский захотел наградить оскандалившихся на матче ЛЧ россиян: "Ничем перед неграми не провинились"
03 "Мне сказали, что я - чертова обезьяна": жертва расизма в матче Лиги Европы прервал молчание (видео)
04 УПЛ: где и когда смотреть матчи 19 тура чемпионата Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь