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Жеребьевка Лиги Европы: стали известны четвертьфинальные пары

Жеребьевка Лиги Европы: стали известны четвертьфинальные пары
14:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер europaleague

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2020/21. В ходе церемонии стали известны четыре пары четвертьфиналистов, а также потенциальные пары полуфиналистов и номинальный хозяин финала.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

 
 
 
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Публикация от UEFA Europa League (@europaleague)

  • "Гранада" - "Манчестер Юнайтед"
  • "Арсенал" - "Славия" (Прага)
  • "Аякс" - "Рома"
  • "Динамо" (Загреб) - "Вильярреал"

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы:

  • "Гранада"/"Манчестер Юнайтед"- "Аякс"/"Рома"
  • "Динамо" (Загреб)/"Вильярреал" - "Арсенал"/"Славия" (Прага)

Номинальным хозяином финала в Гданьске станет победитель полуфинала "Динамо" (Загреб)/"Вильярреал"- "Арсенал"/"Славия" (Прага)

Первые четвертьфинальные поединки ЛЕ пройдут 8 апреля, а ответные - 15 апреля. Полуфиналы еврокубка запланированы на 29 апреля и 6 мая. Решающий матч Лиги Европы пройдет 26 мая на "Арене Гданьск" в Польше.

Отметим, украинские команды провалили свои поединки 1/8 финала, не добыв ни единого очка в таблицу коэффициентов УЕФА. "Динамо" в ответной игре без шансов уступило "Вильярреалу", а "Шахтер" вновь проиграл "Роме". Таким образом, Украина лишилась прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов на сезон 22/23.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, Футбол, Жеребьевка Лиги Европы.
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