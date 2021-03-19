Жеребьевка Лиги Европы: стали известны четвертьфинальные пары

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2020/21. В ходе церемонии стали известны четыре пары четвертьфиналистов, а также потенциальные пары полуфиналистов и номинальный хозяин финала.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:
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Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы:
Номинальным хозяином финала в Гданьске станет победитель полуфинала "Динамо" (Загреб)/"Вильярреал"- "Арсенал"/"Славия" (Прага)
Первые четвертьфинальные поединки ЛЕ пройдут 8 апреля, а ответные - 15 апреля. Полуфиналы еврокубка запланированы на 29 апреля и 6 мая. Решающий матч Лиги Европы пройдет 26 мая на "Арене Гданьск" в Польше.
Отметим, украинские команды провалили свои поединки 1/8 финала, не добыв ни единого очка в таблицу коэффициентов УЕФА. "Динамо" в ответной игре без шансов уступило "Вильярреалу", а "Шахтер" вновь проиграл "Роме". Таким образом, Украина лишилась прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов на сезон 22/23.