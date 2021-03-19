Жеребьевка Лиги Европы: стали известны четвертьфинальные пары

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2020/21. В ходе церемонии стали известны четыре пары четвертьфиналистов, а также потенциальные пары полуфиналистов и номинальный хозяин финала.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UEFA Europa League (@europaleague)

"Гранада" - "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" - "Славия" (Прага)

"Аякс" - "Рома"

"Динамо" (Загреб) - "Вильярреал"

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы:

"Гранада"/"Манчестер Юнайтед"- "Аякс"/"Рома"

"Динамо" (Загреб)/"Вильярреал" - "Арсенал"/"Славия" (Прага)

Номинальным хозяином финала в Гданьске станет победитель полуфинала "Динамо" (Загреб)/"Вильярреал"- "Арсенал"/"Славия" (Прага)

Первые четвертьфинальные поединки ЛЕ пройдут 8 апреля, а ответные - 15 апреля. Полуфиналы еврокубка запланированы на 29 апреля и 6 мая. Решающий матч Лиги Европы пройдет 26 мая на "Арене Гданьск" в Польше.

Отметим, украинские команды провалили свои поединки 1/8 финала, не добыв ни единого очка в таблицу коэффициентов УЕФА. "Динамо" в ответной игре без шансов уступило "Вильярреалу", а "Шахтер" вновь проиграл "Роме". Таким образом, Украина лишилась прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов на сезон 22/23.