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Роналду промазал по воротам с трех метров (видео)

Роналду промазал по воротам с трех метров (видео)
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano

В среду, 7 апреля, "Ювентус" в рамках перенесенного матча 3-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Наполи". Встреча, проходившая на "Альянц Стадиум", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1. Счет мог бы быть и больше, если бы лидер туринцев Криштиану Роналду не транжирил свои моменты.

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Уже в дебюте поединка Криштиану умудрился не попасть по воротам с трех метров, пробив головой после идеального навеса партнера в сторону аута. Уже на 13-й минуте португалец исправился, пробив в касание после прострела с правого фланга. В середине второго тайма Пауло Дибала бильярдным ударом с линии штрафной поразил угол ворот Мерета. А на 90-й минуте неаполитанцы отыграли один мяч усилиями Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти.

Видео промаха Роналду - в обзоре матча "Ювентус" - "Наполи":

Этот результат позволил "Юве" (59 очков) подняться на третье место в турнирной таблице Серии А, "Наполи" (56 очков) - пятый. В следующем туре туринцы примут "Дженоа" (11.04.2021), а неаполитанцы проведут выездной поединок с "Сампдорией" (11.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду спас "Ювентус" от поражение в туринском дерби.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, ФК Наполи, Серия А, Футбол.
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