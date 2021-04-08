"Это какашка": сын футболиста сборной Украины выбросил подаренный кнопочный телефон (видео)

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко вместе с женой Маргаритой решили разыграть сына Мирона. Супруги подарили ребенку кнопочный телефон, а реакцию ребенка записали на видео, которым поделились у себя на страничках в Instagram. К слову, Мирон не оценил презент и со слезами на глазах назвал подарок "какашкой".

Тарас включил актерское мастерство и подвел сына к получению грандиозного подарка, однако улыбка Мирона в мгновение превратилась в слезы, когда мальчик увидел вместо смартфона кнопочный телефон. Мама пыталась упокоить сына: "Там есть все игры - и "Танки", и Brawl Stars", однако слезы не останавливались.

Мирон высказал родителям все, что думает: "Эй! Это не телефон вообще. Это какашка!".

Видео с "экспериментом" Степаненко опубликовал в своих сторис в Instagram:

В последней сторис Тарас сообщил, что ребенок таки получил свое.

Маргарита также прокомментировала поведение сына, отметив, что детство детей 21 века сильно отличается от предыдущих поколений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Степаненко (@m_stepanenko)

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА.