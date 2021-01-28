"Чистая физика": Степаненко объяснил, как забил супергол в Турции (видео)

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко в матче с "Силексом" забил потрясающий гол с левой ноги из-за пределов штрафной. Позднее хавбек рассказал, как он натренировал такой улар и дал совет, как бить издали.

Видео гола Степаненко - в обзоре матча Шахтер - Силекс:

По словам Степаненко, он отрабатывал дальние удары на недавней тренировке, однако поразить цель не мог из-за успешной игры вратарей Горняков. Также Тарас отметил, что недавно осознал, что не стоит бить со всей силы, а важнее правильно попасть по мячу.

"Раньше я старался ударить в полную силу, вложиться, и у меня никогда не получалось - мяч шел не туда: то выше, то низом. Потом начал смотреть, как действуют бывшие футболисты, у которых хорошо поставленный удар, и понял, что они не бьют в полную силу. Нужно правильно подойти к мячу и хорошо по нему попасть, а дальше уже чистая физика. Начал так бить - лучше стало получаться. Так и тренируюсь", - цитирует Степаненко официальный сайт дончан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" намерена до конца января выкупить контракт полузащитника "Шахтера".