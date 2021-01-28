Скачать
Четверг, 28.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Роналду нарушил правила и пропустил игру ради любимой (фото)
Роналду нарушил правила и пропустил игру ради любимой (фото)
Усик получит рекордный гонорар в карьере, если даст добро на бой Джошуа - Фьюри
Усик получит рекордный гонорар в карьере, если даст добро на бой Джошуа - Фьюри
Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)
Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)
Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками
Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками

"Чистая физика": Степаненко объяснил, как забил супергол в Турции (видео)

"Чистая физика": Степаненко объяснил, как забил супергол в Турции (видео)
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко в матче с "Силексом" забил потрясающий гол с левой ноги из-за пределов штрафной. Позднее хавбек рассказал, как он натренировал такой улар и дал совет, как бить издали.

Жена Степаненко засветила упругие ягодицы на семейном фото

Видео гола Степаненко - в обзоре матча Шахтер - Силекс:

По словам Степаненко, он отрабатывал дальние удары на недавней тренировке, однако поразить цель не мог из-за успешной игры вратарей Горняков. Также Тарас отметил, что недавно осознал, что не стоит бить со всей силы, а важнее правильно попасть по мячу.

"Раньше я старался ударить в полную силу, вложиться, и у меня никогда не получалось - мяч шел не туда: то выше, то низом. Потом начал смотреть, как действуют бывшие футболисты, у которых хорошо поставленный удар, и понял, что они не бьют в полную силу. Нужно правильно подойти к мячу и хорошо по нему попасть, а дальше уже чистая физика. Начал так бить - лучше стало получаться. Так и тренируюсь", - цитирует Степаненко официальный сайт дончан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" намерена до конца января выкупить контракт полузащитника "Шахтера".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 288

Все по теме:

ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший босс мирового биатлона получал от России взятки проститутками
02 Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)
03 "Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)
04 Гол Хамеса удивил даже Анчелотти (видео)
05 Малиновский забил гол в четвертьфинале Кубка Италии (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь