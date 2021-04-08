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Четверг, 08.04.2021
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Зинченко раскормил своих бульдогов, а теперь боится гнева Влады (видео)
16:29 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Во время эфира эксперт-клуба Parimatch, на котором подводились итоги первого сбора национальной команды в 2021 году, у капитана сборной Украины Александра Зинченко возникли небольшие технические проблемы, а вскоре выяснилось, что просто домашние любимцы футболиста - французские бульдоги Луи и Мия - рвались в эфир. В итоге Александр решил засветить одного из них.

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"В камеру тоже просятся. Я двоих уже не подниму, но самого футбольного так точно покажу. Весят уже по 17 кг (что выше нормы, - прим. ред.), только никому об этом не говорите, потому что меня уничтожат", - сказал Зинченко. Судя по всему, Александру достанется от жены Влады за такую "диету" собак.

Отметим, чета Зинченко относится к своим питомцам, как к членам семьи, и нередко радуют подписчиков забавными видео, а также "семейными" фотосессиями с их участием.

 
 
 
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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Французские бульдоги Александра Зинченко

Французские бульдоги Александра Зинченко

Французские бульдоги Александра Зинченко

Французские бульдоги Александра Зинченко

"Телеграф" напоминает, что по итогам мартовских матчей сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 187

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Сборная Украины, Футбол, Александр Зинченко.
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