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Форвард "Динамо" стал блондином (фото)

Форвард "Динамо" стал блондином (фото)
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ibrahimjunior25

Нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо, который сейчас выступает в аренде за донецкий "Олимпик", решил кардинально сменить имидж. Футболист перекрасил волосы и стал блондином, что видно на опубликованных игроком сторис в Instagram.

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21-летний бельгиец, который родом из Сьерра-Леоне, засветился с новой прической на тренировке команды:

Ибрагим Каргбо стал блондином

Кроме того, игрок похвастался новым образом в автомобиле:

"Телеграф" напоминает, что Каргбо арендован дончанами до конца текущего сезона. В кампании 2020/21 Ибрагим сыграл 17 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает форварда в €300 тысяч, а его контракт с "Динамо" заканчивается в июне 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Легия" сослала "динамовца"-бунтаря в дубль.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 179

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол, Ибрагим Каргбо.
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