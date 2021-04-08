Форвард "Динамо" стал блондином (фото)

Нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо, который сейчас выступает в аренде за донецкий "Олимпик", решил кардинально сменить имидж. Футболист перекрасил волосы и стал блондином, что видно на опубликованных игроком сторис в Instagram.

21-летний бельгиец, который родом из Сьерра-Леоне, засветился с новой прической на тренировке команды:

Кроме того, игрок похвастался новым образом в автомобиле:

"Телеграф" напоминает, что Каргбо арендован дончанами до конца текущего сезона. В кампании 2020/21 Ибрагим сыграл 17 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает форварда в €300 тысяч, а его контракт с "Динамо" заканчивается в июне 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Легия" сослала "динамовца"-бунтаря в дубль.