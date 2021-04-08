В Винниках горела академия "Руха" (видео)

В ночь на 8 апреля в Винниках случился пожар на территории футбольной академии команды "Рух", что базируется в городе. Об этом сообщает varta1.

По информации источника, пожар произошел в строящемся здании ивент-холла. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сгорело около 300 кв. м. крыши. Пострадавших нет.

Отметим, футбольная академия "Руха", которая рассчитана на 400 футболистов, все еще находится в процессе стройки, однако уже многое готово и работает. Недавно сюда потренироваться приезжал перволиговый "Верес", и об этом путешествии, а также суперакадемии в 20-тысячном городке подробно рассказал футболист и блогер Дмитрий Поворознюк.

В будущем планируется, что комплекс академии будет зарабатывать деньги, а не содержаться на дотации владельца. На территории комплекса будет огромное озеро, рестораны, бары, отель, горно-лыжные трассы, коттеджи, спа и другие коммерческие объекты.

Схема академии "Руха":

Пожар в академии "Руха" вызвал волну шуток в сети. Львовские болельщики ждут возрождения "Карпат", а потому некоторые болельщики даже посмеялись с данной ситуации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Рух" уступил "Заре" и остался на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.