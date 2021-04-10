В Болгарии футболист поплатился за свое пижонство (видео)

В матче 23-го тура чемпионата Болгарии приключился конфуз с игроком национальной команды Димитаром Илиевым. Футболист вместо удара по пустым воротам решил забить гол иначе и поплатился за свое пижонство.

"Локомотив" Пловдив Илиева принимал "Царское Село". При счете 1:0 в пользу хозяев Димитар получил идеальный шанс, чтобы удвоить преимущество своей команды, однако почему-то решил не бить по пустым воротам. Немного замешкавшись, форвард все-таки нанес удар, однако защитник гостей заблокировал этот выстрел. Позднее "Локомотив" забил еще и победил со счетом 2:0.

Видео удивительного промаха Илиева доступно в сети:

INCREIBLE X 2

El fallo del año en el campeonato búlgaro de Dimitar Iliev, puede que se lleve una sanción del club por este falló tonto, según comentó el entrenador de Lokomotiv Plovdiv pic.twitter.com/Eg68w36di5 — Fernando Sinsolo (@Sinsolo) April 8, 2021

Добавим, что "Локомотив" Пловдив (2-е место, 46 очков) борется за чемпионство в Болгарии, а "Царское Село" (9-е место 25 очков) барахтается в середине турнирной таблицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как знаменитый футболист поиздевался над вратарем при исполнении пенальти.