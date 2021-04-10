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В Болгарии футболист поплатился за свое пижонство (видео)

В Болгарии футболист поплатился за свое пижонство (видео)
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 23-го тура чемпионата Болгарии приключился конфуз с игроком национальной команды Димитаром Илиевым. Футболист вместо удара по пустым воротам решил забить гол иначе и поплатился за свое пижонство.

Украинский футболист забил пушечный гол с 40 метров (видео)

"Локомотив" Пловдив Илиева принимал "Царское Село". При счете 1:0 в пользу хозяев Димитар получил идеальный шанс, чтобы удвоить преимущество своей команды, однако почему-то решил не бить по пустым воротам. Немного замешкавшись, форвард все-таки нанес удар, однако защитник гостей заблокировал этот выстрел. Позднее "Локомотив" забил еще и победил со счетом 2:0.

Видео удивительного промаха Илиева доступно в сети:

Добавим, что "Локомотив" Пловдив (2-е место, 46 очков) борется за чемпионство в Болгарии, а "Царское Село" (9-е место 25 очков) барахтается в середине турнирной таблицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как знаменитый футболист поиздевался над вратарем при исполнении пенальти.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Болгария, Футбол.
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