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В Бельгии был забит удивительный командный гол (видео)

В Бельгии был забит удивительный командный гол (видео)
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter standard_rscl

Футбол - командная игра. Это наглядно показали игроки бельгийского "Стандарда" в гостевом матче 33-го тура национального первенства против "Эйпена". 

Украинский футболист забил пушечный гол с 40 метров (видео)

Под занавес поединка при счете 0:0 гостям удалось невероятным образом сохранить мяч на левой "бровке", а затем перевести круглого на полузащитника сборной Марокко Селима Амаллу, который и открыл счет в игре. К слову, Селим оформил дубль в этой встрече, а его команда победила со счетом 0:4.

Видео дубля Селима доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Этот успех позволил "Стандарду" подняться на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а "Эйпен" - 13-й. Лидирует в первенстве "Брюгге", за который недавно сумасшедшим голом отметился украинец Эдуард Соболь.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 76

Все по теме:

Бельгия, Футбол, Гол, ФК Стандард, ФК Эйпен.
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