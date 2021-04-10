В Бельгии был забит удивительный командный гол (видео)

Футбол - командная игра. Это наглядно показали игроки бельгийского "Стандарда" в гостевом матче 33-го тура национального первенства против "Эйпена".

Под занавес поединка при счете 0:0 гостям удалось невероятным образом сохранить мяч на левой "бровке", а затем перевести круглого на полузащитника сборной Марокко Селима Амаллу, который и открыл счет в игре. К слову, Селим оформил дубль в этой встрече, а его команда победила со счетом 0:4.

Видео дубля Селима доступно в сети:

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Этот успех позволил "Стандарду" подняться на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а "Эйпен" - 13-й. Лидирует в первенстве "Брюгге", за который недавно сумасшедшим голом отметился украинец Эдуард Соболь.

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