В Украине у футболиста украли футболку прямо во время матча (видео)

В матче 16-го тура Второй лиги (третий по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) с футболистом "Карпат" Галич Андреем Беем случился забавный инцидент. Прямо во время поединка с "Эпицентром" Дунаевцы у него украли футболку.

На 63-й минуте встречи Бей забил единственный гол в поединке, принеся своей команде важные три очка. Андрей, празднуя забитый мяч, снял футболку и на радостях бросил ее у боковой линии в близи углового флажка. Эмоции улеглись, и футболист пошел искать свою амуницию, но не нашел ее, а растерянного игрока засняли телекамеры.

В итоге болельщики-шутники все-таки вернули игроку футболку.

Видео конфуза доступно в сети:

Отметим, Этот успех позволил "Карпатам" подняться на 4-е место в турнирной таблице группы А, "Эпицентр" - пятый.

Ранее "Телеграф" сообщал о суперголе, который был забит во Второй лиге.