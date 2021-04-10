Форвард "Динамо" сделал сальто, празднуя гол (видео)

Нападающий "Динамо" Фран Соль, который сейчас выступает в аренде в испанском "Тенерифе", отметился очередным голом в Сегунде (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.).

Испанский форвард забил единственный и победный гол во встрече. На 66-й минуте поединка нападающий оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в ворота после не очень удачного сейва вратаря гостей. Соль, празднуя гол, исполнил сальто вперед.

Видео гола Соля:

Видеообзор матча "Тенерифе" - "Спортинг" Хихон (переход на Youtube):

Соль будет выступать в "Тенерифе" до конца текущего сезона. Контракт 29-летнего игрока с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года. В текущем сезоне Фран забил 8 голов в 33 играх во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нападающий "Динамо" кардинально сменил имидж.