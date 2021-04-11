Бразилия отдыхает: украинский футболист забил красивый гол пяткой (видео)

"Десна" разобралась с "Александрией" в 21-м туре УПЛ сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Чернигове на стадионе имени Гагарина, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Один из голов в поединке был забит пяткой.

Гости вышли вперед на 29-й минуте усилиями Кирилла Ковальца, а спустя уже 4 минуты Максим Имереков сравнял счет, да еще как. Защитник "Десны" во время суматохи в чужой штрафной, находясь спиной к воротам, решился на удар пяткой и не прогадал - Панькив не сумел разгадать замысел футболиста и пропустил гол. Во втором тайме хозяева забили еще трижды, доведя дело разгрома. За черниговцев голами отметились Андрей Тотовицкий (дубль) и Алексей Гуцуляк.

Видео гола Имерекова:

Видеообзор матча "Десна" - "Александрия":

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" в 21-м туре УПЛ добыло уверенную победу над Днепром-1.