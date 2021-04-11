Украинский футболист оформил курьезный дубль в Бельгии (видео)

В субботу, 10 апреля, "Гент" в рамках матча 33-го тура чемпионата Бельгии принимал "Шарлеруа". Встреча, проходившая на "Геламко Арене", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Два гола за "Буйволов" оформил украинский полузащитник Роман Безус.

На 4-й минуте поединка Роман мощно пробил из-за пределов штрафной, и мяч после рикошета от защитника залетел в ворота. Еще через четыре минуты Безус заработал сомнительный пенальти, который сам и реализовал. В итоге "Гент" добился разгрома, забив еще два гола после точных выстрелов Тарика Тиссаудали и Александра де Брейна.

Видео первого гола Безуса:

Видео нарушения правил на Безусе:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видео второго гола Безуса:

Этот успех позволил "Генту" (46 очков) подняться на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Ранее "Телеграф" сообщал о красивом командном голе, который был забит в Бельгии.