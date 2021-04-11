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Украинский футболист оформил курьезный дубль в Бельгии (видео)

Украинский футболист оформил курьезный дубль в Бельгии (видео)
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter kaagent

В субботу, 10 апреля, "Гент" в рамках матча 33-го тура чемпионата Бельгии принимал "Шарлеруа". Встреча, проходившая на "Геламко Арене", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Два гола за "Буйволов" оформил украинский полузащитник Роман Безус.

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На 4-й минуте поединка Роман мощно пробил из-за пределов штрафной, и мяч после рикошета от защитника залетел в ворота. Еще через четыре минуты Безус заработал сомнительный пенальти, который сам и реализовал. В итоге "Гент" добился разгрома, забив еще два гола после точных выстрелов Тарика Тиссаудали и Александра де Брейна.

Видео первого гола Безуса:

Видео нарушения правил на Безусе:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видео второго гола Безуса:

Этот успех позволил "Генту" (46 очков) подняться на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Ранее "Телеграф" сообщал о красивом командном голе, который был забит в Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,345

Все по теме:

Роман Безус, Футбол, ФК Шарлеруа, ФК Гент.
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