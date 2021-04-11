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"Ворскла" минимально одолела "Львов" (видео)

"Ворскла" минимально одолела "Львов" (видео)
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ворскла

В воскресенье, 11 апреля, "Ворскла" в рамках матча 21-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Львов". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе имени Бутовского, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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"Ворскла" сумела во втором тайме забить два гола в течении трех минут. На 47-й минуте Ибрагим Кане с близкого расстояния поразил ворота Ильющенкова, а на 50-й минуте Владислав Кулач реализовал выход один на один. "Львов" сумел отквитать лишь один мяч усилиями Алексея Довгого, который головой замкнул навес партнера с углового.

Этот успех позволил "Ворскле" (34 очка) закрепиться на пятом месте в турнирной таблице УПЛ, "Львов" (15 очков) - 12-й. В следующем туре полтавчане примут "Зарю" (17.04.2021), а "Горожане" проведут домашний поединок с "Александрией" (16.04.2021).

В параллельном матче игрового дня "Заря" переиграла "Ингулец".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Львов.
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