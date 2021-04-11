Украинский футболист забил классный дубль в Венгрии (видео)

"Фехервар", за который выступает украинец Иван Петряк, в домашнем поединке уничтожил "Уйпешт" в 28-м туре чемпионата Венгрии по футболу 2020/21. Украинский вингер оформил блестящий дубль в этой встрече.

Хозяева уверенно начали поединок и вели в счете 2:0 после дубля Николича. Затем время блистать наступило для украинца. На 69-й минуте поединка Иван блестяще принял мяч после заброса партнера по команде и вторым касанием вколотил круглого в ворота гостей. А за три минуты до конца игры Петряк дальним ударом прошил кипера "Уйпешта".

Видео дубля Петряка - в обзоре матча "Фехервар" - "Уйпешт":

Этот успех позволил "Фехенвару" (44 очка) закрепиться на третьем месте в турнирной таблице венгерского первенства, "Уйпешт" (35 очков) - восьмой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дубле украинца Безуса в Бельгии.