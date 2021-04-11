"Олимпик" проиграл "Колосу", несмотря на гол форварда "Динамо" (видео)

В воскресенье, 11 апреля, "Олимпик" в рамках последнего матча 21-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Колос". Встреча, проходившая на стадионе "Колос" в Ковалевке, завершилась со счетом 1:2 в пользу номинальных гостей.

Первый гол во встрече записал на свой счет форвард "Динамо" Ибрагим Каргбо, который выступает в "Олимпике" на правах аренды. Во втором тайме после удаления хавбека дончан Джео Экра "Колос" дожал соперников, забив два гола усилиями Дениса Костышина и Вадима Милько.

Этот результат поднял "Олимпик" (20 очков) на 10-е место в турнирной таблице УПЛ, "Колос" (30 очков) - шестой. В следующем туре донецкая команда сыграет на выезде с "Мариуполем" (18.04.2021), а "Хлеборобы" примут "Днепр-1" (18.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 21-м туре УПЛ "Минай" Милевского проиграл "битву за жизнь" "Руху".