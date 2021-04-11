"Рух" отправил "Минай" Милевского на последнее место (видео)

В воскресенье, 11 апреля, "Рух" в рамках матча 21-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Минай". Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли точные выстрелы Андрея Кухарука и Даниила Кондракова. Нападающий "Миная" Артем Милевский появился на поле под занавес поединка, однако помочь своей команде ни чем не сумел.

Этот результат позволил "Руху" (16 очков) подняться на 12-е место в турнирной таблице УПЛ, "Минай" (15 очков) опустился на последнюю позицию. В следующем туре "Рух" сыграет в гостях с "Ингульцом" (18.04.2021), а "Минай" примет "Десну" (17.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что 11 апреля в 21-м туре УПЛ "Заря" переиграла "Ингулец", а "Ворскла" минимально одолела "Львов".