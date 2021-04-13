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"Челси" - "Порту": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

"Челси" - "Порту": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter chelseafc

Во вторник, 13 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21  состоятся два четвертьфинальных поединка, в частности, "Челси" на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" в Севилье (Испания) примет "Порту". Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине поединок "Челси" - "Порту" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, в сети можно будет наблюдать за игрой в онлайн-режиме на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). 

Напомним, в первом поединке, который также состоялся в "Севилье" английская команда била португальцев со счетом 0:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи

Отметим, победитель противостояния "Челси" - "Порту" в 1/2 финала встретится с победителем дуэли "Манчестер Сити" - "Боруссия" Д. Манчестерский клуб в первом матче обыграл немцев с разницей в один мяч.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК Порту, Футбол.
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