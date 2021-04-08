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"Челси" без проблем обыграл "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

"Челси" без проблем обыграл "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)
00:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter chelseafc

В среду, 7 апреля, "Порту" в рамках первого матча 1/4  финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Челси". Встреча, проходившая в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан", завершилась со счетом 0:2 в пользу английской команды

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Гости не владели каким-то ощутимым преимуществом в поединке, однако довели дело до убедительной победы. На 32-й минуте Мейсон Маунт блестяще на развороте обыграл центрбека хозяев и мощно пробил в нижний угол ворот Марчесина. Во втором тайме лондонцы удвоили преимущество усилиями Бена Чилвелла, который "обокрал" на фланге защитника "Драконов", а затем на скорости обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

"Порту" 0:2 "Челси"

Голы: Маунт 32', Чилвелл 85'

Отметим, ответная игра между командами пройдет 13 апреля вновь в Севилье.

"Телеграф" напоминает, что победитель противостояния "Порту" - "Челси" в полуфинале сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Боруссия" Д. К слову, манчестерский клуб в первом поединке 1/4 финала ЛЧ минимально одолел немцев. После этой встречи лайнсмен взял автограф у форварда дортмундцев Эрлинга Холанда.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК Порту, Футбол.
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