В Беларуси футбольная команда начала побеждать после ссылки в колхоз

В Беларуси футбольная команда "Рух" (Брест) неудачно стартовала в чемпионате. Первые три игры с "Гомелем" (1:1), "Минском" (2:2) и "Энергетиком-БГУ" (0:0) завершились вничью, после чего руководство клуба приняло экстраординарное решение отправить футболистов в колхоз.

Cпортивный директор "Руха" Сергей Присяжнюк рассказала, что команда в полном составе отправилась в один из колхозов Пинского района, где футболисты убирали камни с поля. Отмечается, что игроки трудились несколько часов. Примечательно, что после этой процедуры в следующем матче против "Ислочи" (0:1) "Рух" наконец-то победил.

"Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз", - рассказал Присяжнюк в комментарии для by.tribuna.com.

Видеообзор матча "Ислочь" - "Рух":

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