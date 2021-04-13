Футбольная команда из-за вспышки коронавируса вышла на матч всемером (видео)

Матч 18-го тура чемпионата Колумбии "Агилас" - "Чико" начался, несмотря на тот факт, что в составе хозяев было всего 7 игроков.

Накануне в команде "Агилас" была зафиксирована вспышка коронавируса, что выбила из строя сразу 16 футболистов. Кроме того, в лазарете коллектива из-за различных травм находятся еще шесть игроков. Боссы "Агиласа" обратились к национальной федерации футбола с просьбой перенести игру, однако им отказали. Более того, было отказано даже в привлечении на игру футболистов молодежной команды.

В итоге на матч с "Чико" "Агилас" выставил "боевой" состав из семи игроков. Футболисты появились на поле с баннерами "за честную игру" и "Жизнь превыше всего". Примечательно, что в первом тайме гости не сумели поразить ворота соперников, а во втором - "Чико" трижды распечатал ворота хозяев. Затем один из игроков "Агиласа" получил травму, и матч был остановлен, ведь по правилам ФИФА, команда должна выставить на поле не менее семи игроков, включая одного вратаря.

Видеообзор матча:

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