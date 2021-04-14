В Бельгии футболист забил красивый гол, исполнив финт Зидана (видео)

В центральном поединке 33-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимал "Брюгге". Гости открыли счет благодаря таланту арендованного у "Аякса" Ноа Ланга.

На 53-й минуте встречи 21-летний вингер подхватил мяч вблизи чужой штрафной, на замахе обыграл одного соперника, а затем и второго, воспользовавшись "марсельской рулеткой" (финт Зидана). После чего нидерландский хавбек выдержал паузу и пробил в нижний угол ворот. Получилось не так изящно, как у французского кудесника мяча, но зато эффективно.

К сожалению для Ланга, его команда пропустила дважды и уступила со счетом 2:1.

Видео гола Ланга - в обзоре матча "Андерлехт" - "Брюгге":

Тем не менее "Брюгге" (73 очка) продолжает уверенно лидировать в первенстве Бельгии, "Андерлехт" (55 очков) - четвертый.

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