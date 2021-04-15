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Лучший нападающий в истории "Шахтера" опозорился, пробивая пенальти (видео)

Лучший нападающий в истории "Шахтера" опозорился, пробивая пенальти (видео)
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram luizadrianinho

В четверг, 15 апреля (время киевское), в столице Бразилии состоялся ответный финальный матч Рекопы Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА в Европе), в котором сразились аргентинский "Дефенса и Хустисия" и бразильский "Палмейрас". Одним из главных неудачников встречи стал бразильский форвард хозяев Луис Адриано.

Крадущийся тигр: футболист оконфузился, пробивая пенальти (видео)

Первый поединок между командами завершился со счетом 1:2 в пользу бразильцев, однако во второй встрече с таким же счетом победил аргентинский коллектив. Таким образом, дело дошло до серии послематчевых пенальти. В составе гостей все футболисты попали точно в цель, а вот у хозяев свои удары не забили Луис Адриано, который появился на поле на 105 минуте, и вратарь Вевертон.

Адриано с 11 метров угодил в штангу, а кипер "Палмейраса" попал в перекладину.

Видео промаха Луиса Адриано - в обзоре матча "Палмейрас Дефенса" - "Хустисия":

Напомним, Луис Адриано с 2007 по 2015 год игра за донецкий "Шахтер". В стане "Горняков" бразилец стал лучшим бомбардиром в истории команды (128 голов).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Адриано нарушил карантин и на авто сбил человека.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Футбол, ФК Палмейрас, Луис Адриано, ФК Дефенса и Хустисия.
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