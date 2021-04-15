Вратарь-бородач совершил удивительный двойной сейв в Бельгии (видео)

В матче 33-го тура чемпионата Бельгии "Беерсхот" - "Остенде" кипер хозяев Майк Ванхамель совершил удивительный сейв на последних минутах игры.

При счете 1:2 в пользу гостей 31-летний бельгиец Ванхамель вытащил фактически мертвый мяч. Сначала опытный страж ворот справился с хитрым ударом футболиста гостей, который из пределов штрафной пробил прямо между ног защитнику "Беерсхота". Затем Майк отразил ногой добивание из убойной позиции в исполнении датчанина Эндрю Хьюлсагера.

Видео двойного сейва Ванхамеля стало лучшим спасением ворот в Бельгии по итогам прошлого тура:

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Отметим, в итоге встреча так и завершилась минимальной победой "Остенде" со счетом 1:2.

Ранее "Телеграф" сообщал об удивительном голе футболиста "Брюгге", который исполнил перед ударом "марсельскую рулетку".