Лига Европы: определились все полуфиналисты (Видео)

В четверг, 15 апреля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 были сыграны ответные четвертьфинальные поединки, в частности, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Гранаду", "Вильярреал" победил "Динамо" (Загреб), "Арсенал" уничтожил "Славию" и лишь "Рома" и "Аякс" сыграли вничью.

Результаты и видеообзоры ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы за 15 апреля:

"Вильярреал" - "Динамо" Загреб 2:1

"Манчестер Юнайтед" - "Гранада" 2:0

"Рома" - "Аякс" 1:1

"Славия" Прага - "Арсенал" 0:4

Таким образом, в полуфинал турнира пробились "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Рома" и Славия.

В 1/2 финала ЛЕ "Вильярреал" встретится с "Арсеналом", а "Манчестер Юнайтед" с "Ромой". Первые матчи запланированы на 29 апреля, а ответные игры - на 6 мая.

С результатами и видеообзорами первых матчей этой стадии турнира можно ознакомиться у нас на сайте.