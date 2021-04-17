Бразильский футболист забил феноменальный гол в США (видео)

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Суббота, 17.04.2021
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Обновлено 13:08 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В субботу, 17 апреля (время киевское), в МЛС был сыгран матч первого тура "Сиэтл" - "Миннесота", в котором был забит роскошный гол.

В Британии футболист забил красивейший автогол с 30 метров (видео)

Открыл счет в игре бразильский полузащитник "Сиэтла" Жоан Пауло. Хавбек принял мяч после отскока и тут же мощно пробил в дальнюю "девятку". Получилось эффектно, а главное эффективно. Отметим, итогом встречи стала победа "Сиэтла" со счетом 4:0.

Видео гола Пауло доступно в сети:

Примечательно, что Жоан Пауло присоединился к команде только в этом голу, перейдя из "Ботафого" за € 2,27 млн. Агентом игрока является Мино Райола, который занимается делами ведущих футболистов мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о суперголе, который был забит в чемпионате Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 683

Все по теме:

МЛС, Футбол, Гол, Жоан Пауло.
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