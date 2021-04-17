Бразильский футболист забил феноменальный гол в США (видео)

В субботу, 17 апреля (время киевское), в МЛС был сыгран матч первого тура "Сиэтл" - "Миннесота", в котором был забит роскошный гол.

Открыл счет в игре бразильский полузащитник "Сиэтла" Жоан Пауло. Хавбек принял мяч после отскока и тут же мощно пробил в дальнюю "девятку". Получилось эффектно, а главное эффективно. Отметим, итогом встречи стала победа "Сиэтла" со счетом 4:0.

Видео гола Пауло доступно в сети:

Примечательно, что Жоан Пауло присоединился к команде только в этом голу, перейдя из "Ботафого" за € 2,27 млн. Агентом игрока является Мино Райола, который занимается делами ведущих футболистов мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о суперголе, который был забит в чемпионате Бельгии.