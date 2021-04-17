В США футболист забил радиоуправляемый гол (видео)

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13:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sjearthquakes

Регулярный сезон МЛС только-только стартовал, а команды уже радуют болельщиков феноменальными голами. 

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Так в матче первого тура первенства "Хьюстон Динамо" - "Сан-Хосе Эртквейкс" французский полузащитник вторых Пол Мари стал автором одного из красивейших взятий ворот тура. При счете 2:0 в пользу соперников француз решился на дальний удар и не прогадал - игрок выкрутил мяч таким образом, что круглый по "радиоуправляемой" траектории попал прямо в угол ворот хозяев. К сожалению для "Сан-Хосе", этот гол стал единственным для них в этой встрече, которая завершилась победой "Хьюстона" со счетом - 2:1.

Видео гола Мари доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в другом матче первого тура МЛС был забит не менее красивый гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 919

Все по теме:

МЛС, Футбол, Гол, ФК Хьюстон Динамо, ФК Сан-Хосе Эртквейкс.
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