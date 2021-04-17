В США футболист забил радиоуправляемый гол (видео)

Регулярный сезон МЛС только-только стартовал, а команды уже радуют болельщиков феноменальными голами.

Так в матче первого тура первенства "Хьюстон Динамо" - "Сан-Хосе Эртквейкс" французский полузащитник вторых Пол Мари стал автором одного из красивейших взятий ворот тура. При счете 2:0 в пользу соперников француз решился на дальний удар и не прогадал - игрок выкрутил мяч таким образом, что круглый по "радиоуправляемой" траектории попал прямо в угол ворот хозяев. К сожалению для "Сан-Хосе", этот гол стал единственным для них в этой встрече, которая завершилась победой "Хьюстона" со счетом - 2:1.

Видео гола Мари доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в другом матче первого тура МЛС был забит не менее красивый гол.