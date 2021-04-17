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Вратарь потерял сознание после героического прыжка головой в ноги форварду (видео)

Вратарь потерял сознание после героического прыжка головой в ноги форварду (видео)
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fkqarabagh

В матче 23-го тура чемпионата Азербайджана "Сабаил" - "Карабах" любители футбола стали свидетелями страшного инцидента с участием голкипера гостей. 

Капитану национальной сборной сломали ногу во время матча (видео)

При счете 0:0 в середине первого тайма кипер "Карабаха" Шахрудин Магомедалиев вышел за пределы своей штрафной и героически головой вперед бросился на мяч, чтобы им не завладел форвард хозяев. Однако нападающий "Сабаила" Амиль Юнанов не успел убрать ногу, допустив столкновение с вратарем, который после удара потерял сознание. К слову, рефери никак не отреагировал на инцидент, а вот страж ворот продолжить игру не сумел и был отправлен в больницу.

Видео столкновения Магомедалиева с Юнановым - в обзоре матча  "Сабаил" - "Карабах":

Отметим, итогом встречи стала ничья со счетом 1:1. 

Ранее "Телеграф" сообщал о травме футболиста, который столкнулся с одноклубником в матче чемпионата Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 505

Все по теме:

Азербайджан, Травма, Футбол, ФК Карабах, ФК Сабаил.
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