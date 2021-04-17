Невероятная пушка, суперсейв и эпичный фейл: удивительный момент в футболе (видео)

В поединке 10-го тура чемпионата Южной Кореи "Гвангю" - "Пхохан Стилерс" любители футбола стали свидетелями невероятного момента.

В первом тайме при счете 0:0 хозяева организовали разящую атаку, которая едва не завершилась голом. Для начала футболист "Гвангю" пушечным выстрелом попал в штангу, затем его партнер по команде пробивал фактически по пустым воротам, однако кипер "Пхохан Стилерс" Кан Хен-му в невероятном прыжке вытащил мяч с линии ворот. Еще через мгновение очередной игрок "Гвангю", добивая мяч в пустые ворота, промазал.

Видео эпичного момента доступно в сети:

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"Телеграф" напоминает, что матч "Гвангю" - "Пхохан Стилерс" завершился победой гостей, а победный гол на свой счет записал украинец Борис Тащи.